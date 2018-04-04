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«Протон» обыграл «Заречье-Одинцово» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге
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«Протон» обыграл «Заречье-Одинцово» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
Волейболистки «Протона» на своей площадке уверенно обыграли «Заречье-Одинцово» во втором туре турнира за 5-8-е места чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:14).
Подмосковная команда, возглавляющая турнирную таблицу, потерпела первое поражение в пяти матчах. «Протон», идущий вторым, одержал третью победу.
В заключительный день соревнований «Заречье» сыграет с «Ленинградкой», а «Протон» — с «Сахалином».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5-8-е места. 2-й тур. Саратов
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (21:25, 21:25, 14:25).
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