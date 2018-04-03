«Протон» разгромил «Ленинградку» в турнире за пятое-восьмое места в Суперлиге 

Саратовский «Протон» в матче четвёртого тура турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Саратове разгромил «Ленинградку» со счётом 3:0.
Подопечные Юрия Маричева одержали вторую победу в четырёх встречах и занимают второе место в турнирной таблице. В среду, 4 апреля, «Протон» встретится с «Заречьем-Одинцово», а «Ленинградка» встретится с «Сахалином». Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. Второй круг. Саратов. 4-й тур «Протон» (Саратовская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:8, 25:20, 25:16).