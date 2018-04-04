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«Сахалин» обыграл «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге
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«Сахалин» обыграл «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
Волейболистки «Сахалина» одержали вторую победа в рамках турнира за 5-8-е места чемпионата России среди команд Суперлиги. В матче 2-го тура соревнований в Саратове «Сахалин» на тай-брейке обыграл «Ленинградку» со счётом 3:2 (23:25, 25:16, 22:25, 25:14, 15:10).
В первом круге победу в трёх партиях праздновала «Ленинградка» (3:0).
До завершения мини-турнира «Сахалину» осталось сыграть с «Протоном».
Волейбол. Суперлига. Женщины. Турнир за 5-8-е места. 2-й тур. Саратов
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (23:25, 25:16, 22:25, 25:14, 15:10).
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