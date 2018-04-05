«Заречье-Одинцово» выступит в Кубке вызова сезона-2018/19 

Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло санкт-петербургскую «Ленинградку» в матче турнира за пятое-восьмое место в женской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 26:24, 20:25, 25:20). Подопечные Вадима Панкова одержали пятую победу в шести встречах и заняли пятое место, дающее право выступить в Кубке вызова следующего сезона. «Ленинградка» осталась на восьмой позиции.
Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за пятое-восьмое-места. Второй тур. Саратов «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (19:25, 24:26, 25:20, 20:25).