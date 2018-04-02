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В Грозном ВК «Нефтяник» одержал одну победу и один раз проиграл
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В Грозном ВК «Нефтяник» одержал одну победу и один раз проиграл 

АиФ-Оренбург 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
ВК «Нефтяник» и «Грозный» обменялись победами в рамках 21 тура высшей лиги «А» чемпионата России.
Первая встреча закончилась для волейболистов из Оренбуржья проигрышем, итоговый счет встречи — 1:3. Все партии прошли с минимальным разрывом — 27:29, 25:21, 27:29, 19:25, сообщает пресс-служба оренбургского клуба. Вторая встреча получилась еще более напряденной, определить победителя удалось только на тай-брейке, игра закончилась со счетом -3:2.
7 и 8 апреля «Нефтяник» в заключительном туре встретиться у себя дома с ВК «Трансгаз-Ставрополь».
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