В Грозном ВК «Нефтяник» одержал одну победу и один раз проиграл

ВК «Нефтяник» и «Грозный» обменялись победами в рамках 21 тура высшей лиги «А» чемпионата России.

Первая встреча закончилась для волейболистов из Оренбуржья проигрышем, итоговый счет встречи — 1:3. Все партии прошли с минимальным разрывом — 27:29, 25:21, 27:29, 19:25, сообщает пресс-служба оренбургского клуба. Вторая встреча получилась еще более напряденной, определить победителя удалось только на тай-брейке, игра закончилась со счетом -3:2.

7 и 8 апреля «Нефтяник» в заключительном туре встретиться у себя дома с ВК «Трансгаз-Ставрополь».