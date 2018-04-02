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Игрок «Амкара» Гащенков: «Локомотив» ничем не удивил»
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Игрок «Амкара» Гащенков: «Локомотив» ничем не удивил» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков прокомментировал победу над «Локомотивом» 2:1 в матче 24-го тура РФПЛ. Из-за плохого качества поля в Перми, игра состоялась в Москве.
«Неприятно, что нам не дали наше поле, футболисты оказались заложниками ситуации. Наверно, играть на «Локомотиве» было лучше, пришло больше народа, и атмосфера была, нежели играть при пустых трибунах в Уфе. Мы знали, что будет тяжело, готовились к этой игре и выиграли. Все молодцы.
«Локомотив» ничем не удивил. Мы знали, что «Локомотив» играет в мелкий пас. Возможно на сопернике сказалось, что многие футболисты после сборных, но от этого наша заслуга не меньше.
Если сравнивать с матчем в первом круге, то обе игры похожи. Там мы забили быстрый гол, и игра сразу поменялась. Здесь же сказалось, что игроки поехали в сборные. Мы же играли в свой футбол, и он принес нам результат. Мы знали, что можем забить. Самое главное, что были моменты», — рассказал Гащенко в беседе с пресс-службой клуба.
Благодаря победе «Амкар» набрал 25 очков и занимает 13-е место. «Локомотив» расположился на первой позиции (49), но имеет игру в запасе.
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