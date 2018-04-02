Женская баскетбольная команда «Енисей» в шаге от полуфинала Премьер-Лиги

Женская команда баскетбольного клуба «Енисей» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф одержала гостевую победу над четырёхкратными победительницами Евролиги «Спартой энд К» и готовится ко второму домашнему поединку серии.

По итогам регулярного чемпионата российской Премьер-Лиги женская команда БК «Енисей» заняла четвёртое место, что является лучшим результатом в истории клуба. Одержав десять побед в двадцати матчах, красноярки пропустили вперёд себя только трио топ-клубов, участвующих в Евролиге — курское «Динамо», екатеринбургское « УГМК » и «Надежду» из Оренбурга.

В четвертьфинале плей-офф ЖК «Енисей» вышла на ещё одну именитую команду — «Спарту энд К» из подмосковного Видного. Первая встреча четвертьфинала состоялась 1 апреля в Подмосковье и завершилась волевой победой красноярок со счётом 75:70. Лидерами сибирской команды в том матче стали американка Джасинта Монро (34 очка и 11 подборов) и россиянка Марина Голдырева (13 очков, 7 передач и 6 подборов).

Теперь обе команды прилетели в Красноярск, где 4 апреля в 19:00 в «Арене. Север» (ул. 9 Мая, 74) состоится вторая игра серии. Для того чтобы пробиться в плей-офф, женской команде БК «Енисей» нужно одержать в этом матче победу.