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Нижегородский АСК обменялся победами с «Трансгазом-Ставрополем»
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Нижегородский АСК обменялся победами с «Трансгазом-Ставрополем» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Встречи 21-го тура Высшей лиги «А» состоялись 31 марта и 1 апреля на площадке клуба из Георгиевска.
В первом матче нижегородцы, уступив в первой партии 23:25, затем перехватили игровую инициативу и, выиграв три последующих сета 25:15, 25:20, 25:22, одержали уверенную победу 3:1 над аутсайдером турнира.
Во втором поединке хозяева смогли взять реванш, оказавшись сильнее во всех трех игровых отрезках — 3:0 (25:12, 25:20, 25:21).
С 43 очками, набранными в 38 играх, АСК занимает восьмое место.
Нижегородцы завершат регулярный чемпионат домашними матчами с екатеринбургским «Локомотивом-Изумрудом», которые состоятся 7 и 8 апреля.
Напомним, нижегородский АСК обыграл «Дагестан» в матче Высшей лиги «А».
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