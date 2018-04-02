Нижегородский АСК обменялся победами с «Трансгазом-Ставрополем»

Встречи 21-го тура Высшей лиги «А» состоялись 31 марта и 1 апреля на площадке клуба из Георгиевска.

В первом матче нижегородцы, уступив в первой партии 23:25, затем перехватили игровую инициативу и, выиграв три последующих сета 25:15, 25:20, 25:22, одержали уверенную победу 3:1 над аутсайдером турнира.

Во втором поединке хозяева смогли взять реванш, оказавшись сильнее во всех трех игровых отрезках — 3:0 (25:12, 25:20, 25:21).

С 43 очками, набранными в 38 играх, АСК занимает восьмое место.

Нижегородцы завершат регулярный чемпионат домашними матчами с екатеринбургским «Локомотивом-Изумрудом», которые состоятся 7 и 8 апреля.

Напомним, нижегородский АСК обыграл «Дагестан» в матче Высшей лиги «А».