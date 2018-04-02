Нижегородская «Спарта» дважды уступила «Приморочке» в Высшей лиге «А»

Нижегородская «Спарта» дважды уступила «Приморочке» из Владивостока в домашних матчах 19-го тура Высшей лиги «А».

Встречи состоялись 31 марта и 1 апреля во Дворце спорта «Северная Звезда».

В первом поединке дальневосточные волейболистки одержали уверенную победу, выиграв все три партии 3:0 (29:27, 25:21, 25:23).

Повторный матч проходил в равной борьбе. Первый сет были выигран нижегородками 25:23. Затем инициативу перехватила «Приморочка», оказавшаяся сильнее во второй и третьей партиях — 25:20, 25:11.

Четвертый игровой отрезок снова принес победу нижегородкам — 25:20.

Был назначен тай-брейк, в котором победу одержали соперницы «Спарты» — 15:9.

Потерпев два поражения, «Спарта» с 67 очками, набранными в 38 играх, занимает шестую строчку турнирной таблицы.

7 и 8 апреля нижегородки сыграют в гостях с курским клубом «ЮЗГУ-Атом».

Напомним, нижегородская «Спарта» снова уступила «Северянке» в Высшей лиге «А».