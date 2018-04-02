Жан-Мишель Олас: «Вылет от ЦСКА может стать преимуществом „Лиона“ в чемпионате»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0). Лионцы занимают четвертое место и отстают от третьей позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.

— Мне понравилась наша игра, она была высокого качества, особенно в первом тайме, — цитирует AFP Оласа. — Между второй и четвертой командой очень небольшой разрыв. Все решится в оставшихся матчах-финалах. Я увидел, что команда очень настроена на борьбу. Снимаю шляпу перед игроками и тренерами.

Кто-то нас критикует, но мы давно не набирали столько очков к этому моменту чемпионата. Наш настрой будет иметь важное значение в конце сезона. Вылет из Лиги Европы от ЦСКА, который воспринимается многими как беда, может помочь нам сосредоточиться на чемпионате и будет нашим преимуществом перед «Марселем».