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Жан-Мишель Олас: «Вылет от ЦСКА может стать преимуществом „Лиона“ в чемпионате»
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Жан-Мишель Олас: «Вылет от ЦСКА может стать преимуществом „Лиона“ в чемпионате» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0). Лионцы занимают четвертое место и отстают от третьей позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на два очка.
— Мне понравилась наша игра, она была высокого качества, особенно в первом тайме, — цитирует AFP Оласа. — Между второй и четвертой командой очень небольшой разрыв. Все решится в оставшихся матчах-финалах. Я увидел, что команда очень настроена на борьбу. Снимаю шляпу перед игроками и тренерами.
Кто-то нас критикует, но мы давно не набирали столько очков к этому моменту чемпионата. Наш настрой будет иметь важное значение в конце сезона. Вылет из Лиги Европы от ЦСКА, который воспринимается многими как беда, может помочь нам сосредоточиться на чемпионате и будет нашим преимуществом перед «Марселем».
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