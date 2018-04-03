Экс-игрок «Краснодара» рассказал о причинах увольнения Шалимова

"Думаю, что результаты команды не устраивают руководство, команда имела возможности попасть в Лигу чемпионов. Теперь «Краснодар» потерял шансы побороться за Лигу чемпионов, так как у команды сейчас сложный график. Отставание 4-7 очков — это большой запас. Думаю, с этим связано. Клуб хотел попасть в Лигу чемпионов, но задача не выполнена и руководство приняло решение уволить тренера", — цитирует Калешина Rusfootball.info.