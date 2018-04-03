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Экс-игрок «Краснодара» рассказал о причинах увольнения Шалимова
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Экс-игрок «Краснодара» рассказал о причинах увольнения Шалимова 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера кубанской команды.
"Думаю, что результаты команды не устраивают руководство, команда имела возможности попасть в Лигу чемпионов. Теперь «Краснодар» потерял шансы побороться за Лигу чемпионов, так как у команды сейчас сложный график. Отставание 4-7 очков — это большой запас. Думаю, с этим связано. Клуб хотел попасть в Лигу чемпионов, но задача не выполнена и руководство приняло решение уволить тренера", — цитирует Калешина Rusfootball.info.
Ранее бывший игрок сборной России Роман Павлюченко предложил свою кандидатуру на пост главного тренера «Краснодара».
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