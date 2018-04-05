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«Краснодар» объявил о назначении Пикущака тренером молодежной команды
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«Краснодар» объявил о назначении Пикущака тренером молодежной команды 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
35-летний специалист Игорь Пикущак назначен тренером молодежной команды «Краснодара», сообщает клубная пресс-служба. Он на этом посту сменил Мурада Мусаева, который 2 апреля был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Игоря Шалимова.
В бытность футболистом Пикущак защищал цвета «Краснодара» с 2009 по 2012 года, после чего три сезона отыграл в «Амкаре».
В первенстве молодежных команд РФПЛ «Краснодар» лидирует за шесть туров до конца сезона, опережая на три очка ЦСКА — 56 против 53.
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