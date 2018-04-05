«Краснодар» объявил о назначении Пикущака тренером молодежной команды

В бытность футболистом Пикущак защищал цвета «Краснодара» с 2009 по 2012 года, после чего три сезона отыграл в «Амкаре».

В первенстве молодежных команд РФПЛ «Краснодар» лидирует за шесть туров до конца сезона, опережая на три очка ЦСКА — 56 против 53.