Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара»

Отмечается, что имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни.

После 24-х туров «Краснодар» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.