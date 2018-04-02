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Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара»
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Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Отмечается, что имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни.
После 24-х туров «Краснодар» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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