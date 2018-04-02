Команда гимназии № 45 победила волейболистов школы «Интеграция ХХI век» в ходе товарищеского матча

На днях в спортивном зале школьного отделения Гримау 8 гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма состоялась товарищеская встреча по волейболу между сборными командами юношей 9-11 классов нашей школы и школой «Интеграция ХХI век».

Матч прошел в дружеской обстановке. Команды впервые встречались между собой. Гимназисты не сразу мобилизовали все свои силы — они проигрывали в первой партии 7:2, затем сумели взять себя в руки и победить во всех трех партиях.

Надо отдать должное ребятам-соперникам: они боролись до конца за каждый мяч. Впрочем, в гимназии рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с этой школой, и не только в соревнованиях по волейболу.