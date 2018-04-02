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Нижегородская «Спарта» дважды уступила «Приморочке» из Владивостока
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Нижегородская «Спарта» дважды уступила «Приморочке» из Владивостока 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» дважды уступил команде «Приморочка» из Владивостока в Высшей лиге А. Матчи состоялись 31 марта и 1 апреля во дворце спорта «Северная звезда». Об этом сообщается на официальном сайте ВК «Спарта».
Ранее в рамках Высшей лиги «А» команды встречались 18 раз. «Спарта» одержала только шесть побед. Последние две игры также закончились поражением для нижегородок. В первом матче гостьи из Владивостока обыграли «Спарту» со счетом 0:3. Второй завершился с результатом 2:3.
«Обидное поражение. Несмотря на все усилия, нижегородки уступают в пяти партиях. Теперь завоевать медали спартанкам стало еще сложнее, но небольшие шансы еще есть», — отметили в клубе.
В настоящее время «Спарта» занимает в турнирной таблице шестое место.
Напомним, ранее нижегородская «Спарта» обыграла «Тюмень-ТюмГУ».
Фото: ВК «Спарта»
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