Нижегородская «Спарта» дважды уступила «Приморочке» из Владивостока

Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» дважды уступил команде «Приморочка» из Владивостока в Высшей лиге А. Матчи состоялись 31 марта и 1 апреля во дворце спорта «Северная звезда». Об этом сообщается на официальном сайте ВК «Спарта».

Ранее в рамках Высшей лиги «А» команды встречались 18 раз. «Спарта» одержала только шесть побед. Последние две игры также закончились поражением для нижегородок. В первом матче гостьи из Владивостока обыграли «Спарту» со счетом 0:3. Второй завершился с результатом 2:3.

«Обидное поражение. Несмотря на все усилия, нижегородки уступают в пяти партиях. Теперь завоевать медали спартанкам стало еще сложнее, но небольшие шансы еще есть», — отметили в клубе.

В настоящее время «Спарта» занимает в турнирной таблице шестое место.

Напомним, ранее нижегородская «Спарта» обыграла «Тюмень-ТюмГУ».

Фото: ВК «Спарта»