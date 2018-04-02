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В Выборгской таможне прошел турнир по волейболу
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В Выборгской таможне прошел турнир по волейболу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
29 марта в рамках Спартакиады таможенных органов 2018 года в спортивном зале служебно-производственного здания Выборгской таможни состоялся турнир по волейболу среди коллективов физической культуры (КФК).
В турнире приняли участие шесть команд по шесть игроков смешанного типа (мужчины и женщины). Победителями турнира стали участники команды таможенного поста МАПП Торфяновка — КФК №1. Команда Управления Выборгской таможни (КФК №5) заняла почетное второе место, а «бронза» досталась команде таможенного поста МАПП Светогорск (КФК №4).
Награды призерам и дипломы участников вручил заместитель начальника Выборгской таможни Геннадий Зуев. Он отметил, что спортивные мероприятия способствует укреплению и сплочению коллектива таможни не только в спорте, но и в служебной деятельности.
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