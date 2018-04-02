Главный тренер «Зенита» вероятнее всего будет уволен после окончания сезона

По словам Уткина, в его руках оказались не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. При этом комментатор не стал раскрывать подробностей информации, а также своего источника.

Напомним, итальянский специалист Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. После 24 туров петербургская команда под его руководством идет на четвертом месте с 42 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 7 очков. Пару недель назад «Зенит» вылетел из розыгрыша европейского трофея Лиги Европы, потерпев поражение от немецкого «Лейпцига».