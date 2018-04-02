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Гиртс Анкипанс: Индрашис остался из-за уважения к болельщикам
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Гиртс Анкипанс: Индрашис остался из-за уважения к болельщикам 

Советский спорт 2 часа назад
— Микс действительно провел очень сильный сезон. Он был нашим лидером, получал много игрового времени и оправдал доверие. Индрашис стал допускать меньше ошибок, меньше брака. Раньше это ему не давало сделать шаг вперед. Он прибавил по ходу минувшего чемпионата.
Правда в том, что звонили очень многие клубы и интересовались Индрашисом. В конце концов, решили, что мы не можем так поступить с нашими болельщиками — отпустить лучшего игрока «Динамо». Таким образом, Индрашис остался из-за двух моментов: лидерские качества и уважение к болельщикам, — передает слова Анкипанса официальный сайт КХЛ.
Напомним, что в минувшем сезоне 27-летний нападающий рижской команды набрал 42 (21+21) очка в 56 встречах регулярного чемпионата КХЛ.
Ранее стало известно, что Анкипанс утвержден главным тренером рижского «Динамо» на следующий сезон.
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