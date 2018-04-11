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Иньеста не исключил, что матч с «Ромой» стал последним для него в Лиге чемпионов
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Иньеста не исключил, что матч с «Ромой» стал последним для него в Лиге чемпионов 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 апреля. Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Ромы», возможно, стал последним для капитана испанской «Барселоны» Андреса Иньесты. Слова полузащитника приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Во вторник «Барселона» в гостях проиграла «Роме» (0:3) в ответном матче четвертьфинала турнира и не смогла выйти в следующий раунд, в первой встрече одержав победу со счетом 4:1.
"Это действительно тяжело, в это очень сложно поверить, — прокомментировал Иньеста результат встречи. — С учетом того преимущества, которое у нас было, мы действительно что-то делали плохо. Лига чемпионов наказывает за это".
"Возможно, это была моя последняя игра в Лиге чемпионов, но сейчас сложный момент для всей команды. Мы так хотели выиграть Лигу чемпионов, но нам это снова не удалось", — добавил 33-летний футболист.
Во вторник помимо «Ромы» в полуфинал Лиги чемпионов вышел английский «Ливерпуль». В среду состоятся матчи "Реал" — «Ювентус» и «Бавария» — «Севилья».
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