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Вальверде утверждает, что четвертьфинал Лиги чемпионов с «Ромой» еще не окончен
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Вальверде утверждает, что четвертьфинал Лиги чемпионов с «Ромой» еще не окончен 

Р-Спорт 51 минуту назад
Фото: Букмекеры.рф
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что противостояние с «Ромой» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов еще не закончилось.
Первый матч 1/4 финала прошел в среду на «Камп Ноу» и завершился победой испанской команды со счетом 4:1.
"Мы должны помнить, что «Рома» забила «Челси» три гола как дома, так и на «Стэмфорд Бридж». Мне понравилась наша игра против римской команды, так как это действительно было очень сложно", — цитирует Вальверде Football Italia.
Тренер отметил, что на такой стадии турнира бывают только сильные соперники.
"Мы в четвертьфинале, и естественно, что оппоненты будут на уровне и могут создать нам проблемы", — сказал Вальверде.
Ответный матч пройдет 10 апреля в Риме.
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