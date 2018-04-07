Вальверде утверждает, что четвертьфинал Лиги чемпионов с «Ромой» еще не окончен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что противостояние с «Ромой» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов еще не закончилось.

Первый матч 1/4 финала прошел в среду на «Камп Ноу» и завершился победой испанской команды со счетом 4:1.

"Мы должны помнить, что «Рома» забила «Челси» три гола как дома, так и на «Стэмфорд Бридж». Мне понравилась наша игра против римской команды, так как это действительно было очень сложно", — цитирует Вальверде Football Italia.

Тренер отметил, что на такой стадии турнира бывают только сильные соперники.

"Мы в четвертьфинале, и естественно, что оппоненты будут на уровне и могут создать нам проблемы", — сказал Вальверде.

Ответный матч пройдет 10 апреля в Риме.