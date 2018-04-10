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«Закса» пробилась в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов в Казани
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«Закса» пробилась в «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов в Казани 

Чемпионат.com 10 апреля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Польская «Закса» в ответном матче «раунда 6» мужской Лиги чемпионов на выезде уверенно переиграла немецкий «Фдридрихсхафен» со счётом 3:0. Самым результативным волейболистом встречи стал Морис Армандо Торрес, набравший 16 баллов.
В первой встрече также сильнее были поляки — 3:2. Таким образом, «Закса» завоевала право сыграть в «Финале четырёх» турнира, который пройдёт в Казани 12-13 мая.
Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч «Фридрихсхафен» (Германия) — «Закса» (Польша) — 0:3 (19:25, 18:25, 13:25) первый матч: 2:3.
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