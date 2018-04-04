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Дуайер: в восторге от того, что вернусь в минское «Динамо» в следующем сезоне
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Дуайер: в восторге от того, что вернусь в минское «Динамо» в следующем сезоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в своём «твиттере» позитивно прокомментировал продление контракта с клубом.
«В восторге от того, что вернусь в минское «Динамо» в следующем сезоне. Отличный город. Отличные фанаты», — написал в своём микроблоге 40-летний специалист.
Канадец возглавил минский клуб в июне 2017 года. В сезоне-2017/18 «Динамо» под руководством Дуайера не сумело выйти в плей-офф, завершив сезон на 10-м месте в Западной конференции КХЛ. Тем не менее контракт с тренером был продлён.
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