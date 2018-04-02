Ещё
В Ивановской области проходит полуфинал всероссийских соревнований по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ивановской области проходит полуфинал всероссийских соревнований по волейболу 

Советский спорт 54 минуты назад
Полуфинал Всероссийских соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» проходит на базе ивановской городской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, 158А). Турнир проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». В нем принимают участие команды юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, созданные на базе школ.
Участниками полуфинала всероссийских соревнований стали команды девушек из Ивановской, Тверской, Тульской и Воронежской областей. У юношей путевку в финал разыграют представители Ивановской, Тульской, Тверской и Ярославской областей.
Финал Всероссийских соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» пройдет в июне в подмосковном Раменском.
Напомним, турнир является крупнейшим в России соревнованием по волейболу среди школ. Соревнования проходят в три этапа. Первый — это турниры в муниципальных образованиях РФ, второй — в субъектах РФ, третий — финальные игры, которые традиционно проходят в подмосковном Раменском.
Парад открытия соревнований намечен на 12:00 3 апреля. Добавим, что турнир проходит со 2 по 5 апреля на базе ивановской городской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, 158А).
Советский спорт: последние новости
"Краснодар" отправил в отставку Шалимова Гиртс Анкипанс: Индрашис остался из-за уважения к болельщикам Женская баскетбольная команда «Енисей» в шаге от полуфинала Премьер-Лиги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку15
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ45
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение