В Ивановской области проходит полуфинал всероссийских соревнований по волейболу

Полуфинал Всероссийских соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» проходит на базе ивановской городской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, 158А). Турнир проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». В нем принимают участие команды юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, созданные на базе школ.

Участниками полуфинала всероссийских соревнований стали команды девушек из Ивановской, Тверской, Тульской и Воронежской областей. У юношей путевку в финал разыграют представители Ивановской, Тульской, Тверской и Ярославской областей.

Финал Всероссийских соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» пройдет в июне в подмосковном Раменском.

Напомним, турнир является крупнейшим в России соревнованием по волейболу среди школ. Соревнования проходят в три этапа. Первый — это турниры в муниципальных образованиях РФ, второй — в субъектах РФ, третий — финальные игры, которые традиционно проходят в подмосковном Раменском.

Парад открытия соревнований намечен на 12:00 3 апреля. Добавим, что турнир проходит со 2 по 5 апреля на базе ивановской городской спортивной школы олимпийского резерва № 3 (ул. Лежневская, 158А).