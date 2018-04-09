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Букмекеры оценили шансы «Динамо» отобрать очки у ЦСКА в московском дерби
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Букмекеры оценили шансы «Динамо» отобрать очки у ЦСКА в московском дерби 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Динамо» можно поставить за 7.00, на ничью — за 3.90.
Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.30. Коэффициент на то, что бело-голубые не проиграют, — 2.50.
Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше данного значения котируется за 1.60.
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