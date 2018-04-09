Прогноз на заключительный матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Динамо»

«Динамо» не проигрывает в РФПЛ уже пять матчей подряд. Найдёт ли ЦСКА силы, чтобы прервать эту серию?

ЦСКА — «Динамо»

Ставки: тотал меньше 2,5 голов за 1.65, «Динамо» не проиграет" за 2.55. 5 апреля ЦСКА провёл в Лондоне первый матч четвертьфинала Лиги Европы с «Арсеналом», а ответная игра будет уже через три дня. «Армейцы» угодили в убойный график «семь встреч за три недели», и без того короткая «скамейка» из-за травм да дисквалификаций превратилась практически в никакую. Добавьте к этому перелёты, гигантскую нагрузку на основной состав — и станет понятно, что в апреле от красно-синих потребуется если не чудо, то как минимум подвиг.

По ходу матча с «Арсеналом» бросалось в глаза, что игрокам ЦСКА не хватает не только класса, но и свежести — во втором тайме команда по объективным причинам просто не могла поддерживать высокий темп игры и стабильно оказывать на соперника давление. Между тем, «Динамо» не проигрывает в Премьер-Лиге вот уже на протяжении пяти туров. Больше того — бело-голубые пропустили на этом отрезке всего два мяча и заслуженно приподнялись в турнирной таблице. Проблем у команды по-прежнему достаточно, но под руководством Дмитрия Хохлова динамовцы явно выглядят увереннее и, пожалуй, солиднее. Бело-голубые стали реже пропускать необязательные голы, что очень важно для вязкого и «низового» чемпионата России. При этом ошибок всё ещё хватает, да и на флангах обороны порой гуляет сильный ветер — но теперь эти оплошности далеко не всегда заканчиваются пропущенными голами: стала лучше работать подстраховка, в центре поля появился какой-никакой баланс. «Динамо», если так можно сказать, подсохло и приобрело довольно конкретные игровые очертания — в РФПЛ этого вполне достаточно, чтобы исправно набирать очки. В связи с тяжелейшим календарём и минимальными возможностями для ротации ЦСКА на фоне усталости наверняка сделает ставку на агрессивное начало в надежде забить быстрый гол и перейти на экономную игру по счёту. Поэтому если любите рисковать, можно рассмотреть вариант «гол будет забит в первые 15 минут» за 3.60.

Стоит отметить, что в двух играх с паузой не в 3-4, а в 5 дней было забито семь мячей, ведь при таком графике даже один лишний день отдыха имеет огромное значение. На этот раз никаких пяти дней на восстановление у «армейцев» не было, поэтому 1.55 на победу хозяев выглядят хлипко.

С учётом хорошей формы подопечных Дмитрия Хохлова и утомительного календаря ЦСКА можно заиграть вариант «Динамо» не проиграет" за 2.55. Впрочем, несмотря на набранный ход, бело-голубые за весь сезон выиграли всего один гостевой матч — у«Анжи» (3:1 в середине августа). В четырёх последних выездных встречах РФПЛ динамовцы трижды разошлись с соперниками миром, так что если любите неочевидные ставки с высокими коэффициентами, то ничья за 3.90 достойна рассмотрения.