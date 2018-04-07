Прогнозы на 25-й тур РФПЛ

Наши прогнозисты считают, что в 25-м туре РФПЛ «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА добьются побед.

В 24-м туре нашего конкурса участники не показали высоких результатов — немало матчей закончилось с довольно неожиданным счётом.

Самым проницательным прогнозистом стал представитель «Чемпионата» Александр Титеев, набравший 10 баллов. Он угадал счета матчей «Спартак» — «Тосно» и «Урал» — «Рубин».

6 очков на счету Игоря Гамулы , уважаемый эксперт угадал счёт матча «Урал» — «Рубин» и исход встречи «Спартак» — «Тосно».

Наш читатель из Москвы Ирина Авакумова угадала разницу в игре «Ростов» — ЦСКА и исход поединка «Спартак» — «Тосно». Итог — 4 балла.

Положение после 22-го тура

Читатели — 203 Специалисты — 202 Журналисты — 164.

Прогноз специалистов

«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 1:1 Обе команды плюс-минус равные, находятся в нижней части турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» уже практически потерял все шансы, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Но у него будет небольшое преимущество за счёт того, что пермякам придётся очень долго добираться. И своё поле поможет хабаровчанам набрать одно очко в этом матче. «Рубин» — «Ахмат» — 1:1 Встретятся две равные команды, и я бы никому предпочтения не отдал. «Рубин» имеет преимущество своего поля. «Ахмат» же не очень удачно сыграл последнюю игру. Не смог дома обыграть хабаровский СКА, поэтому с удвоенной энергией поедет в гости. Будет ничья. «Зенит» — «Краснодар» — 2:0 «Краснодар» поменял тренера. Это обычно положительно влияет на команду, но не в этой игре. В Питере играть тяжело, и «Зенит» объективно посильнее, хотя у него есть определённые проблемы с набором очков. В прошлом туре они обыграли «Уфу», и в этом продолжат эту победную серию. «Арсенал» — «Уфа» — 0:0 В Туле натуральное поле. «Уфа» весьма неуступчива, не очень много забивает. Будут играть две равные команды. Встреча завершится безголевой ничьёй. «Тосно» — «Урал» — 2:2 «Тосно» и «Урал» приблизительно равны по уровню. Оба клуба находятся в середине таблицы. Будет результативная ничья.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:0 «Локомотив» идёт на первом месте. Но оступаться уже нельзя. Все думали, что он очень легко расправится с «Амкаром», однако этого не произошло, поэтому с удвоенной энергией «железнодорожники» реабилитируются перед своей публикой. Нас ждёт боевая игра, и всё решит один мяч, который забьёт «Локомотив». А конкретнее — Мануэл Фернандеш . «Анжи» — «Спартак» — 0:2 «Анжи» очень неплохо играет дома, но «Спартак» сейчас на ходу. И прошедшая игра в Кубке России не помешает им. Не так много сил они истратили. Наоборот, тот матч добавит больше уверенности в игру спартаковцев. Они добьются лёгкой победы. ЦСКА — «Динамо» — 3:0 ЦСКА будет очень сильно стараться исправиться за поражение в Лондоне.

Прогноз читателей

Дамир Ахметгалиев (Казань):

«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 1:0 Хабаровск после смены тренера должен встряхнуться и на своём поле одолеть «Амкар».

«Рубин» — «Ахмат» — 1:0 У «Ахмата» пять матчей без побед, и уже в четырёх играх команда не может забить. «Рубин» победит.

«Зенит» — «Краснодар» — 3:0 «Зенит» должно прорвать, а «Краснодар» хоть и поменял тренера, но вряд ли поменяет свой стиль. И стиль этот питерцам отлично знаком.

«Арсенал» — «Уфа» — 2:2 От седьмой и шестой команд РФПЛ жду хорошего матча, который завершится результативной ничьей.

«Тосно» — «Урал» — 1:1 «Тосно» не справится дома с «Уралом», но прервёт серию из трёх поражений подряд.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:0 «Локомотив» справится с нервами и давлением и одолеет «Ростов», у которого проклёвывается игра, но результата пока нет.

«Анжи» — «Спартак» — 1:1 «Анжи» поправляет свои дела и, в общем-то, играет неплохо, так что «Спартаку» будет очень сложно. Ставлю на ничью.

ЦСКА — «Динамо» — 1:0 ЦСКА победит в своём привычном, минималистском стиле. «Динамо» сейчас нечего противопоставить «армейцам».

Прогноз журналистов

«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:0 Пермяки в этот раз играют выездной матч на, возможно, будущем домашнем стадионе. Если серьёзно, перелёт в Хабаровск заберёт у них кучу сил, и вряд ли они смогут показать хороший футбол. С хозяевами вообще случилось нечто странное, отставка Билялетдинова была очень неожиданной. Такое обычно прибавляет эмоций, но не думаю, что «СКА-Хабаровск» победит: ставлю на ничью в матче самых незабивных команд в лиге. «Рубин» — «Ахмат» — 1:1 Соседям по таблице пора побеждать, но вряд ли у кого-то из них шансов на это больше. Клубы не решают никаких задач, к тому же болельщиков в Казани наверняка будет минимум. В общем, зрелище не планируется, но наверняка команды смогут забить в этом матче хотя бы пару голов: сильных исполнителей хватает и там, и там. «Зенит» — «Краснодар» — 2:1 Питерцы наконец-то победили в последнем матче, и настроение у них стало куда лучше. Полный стадион и ощущение того, что команда прижата к стенке, погонят «Зенит» вперёд. «Краснодар», видимо, ждёт этап перемен, и вряд ли в этой ситуации он будет эффективен в игре на результат. Не поможет даже мотивированный Шатов. «Арсенал» — «Уфа» — 2:0 Две очень симпатичные команды, за которые хочется переживать. Но всё же выберу «Арсенал»: состав туляков выглядит сильнее. Раззабивался Дзюба, набирается уверенности Левашов, да и Горбатенко вернётся в состав после пропущенного матча. Тем более что матч будет проходить на одном из самых посещаемых стадионов в лиге: это важный фактор.