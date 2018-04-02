Ещё
Курский «ЮЗГУ-Атом» в Уфе дважды победил местную команду «Самрау-УГНТУ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курский «ЮЗГУ-Атом» в Уфе дважды победил местную команду «Самрау-УГНТУ» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В субботу и воскресенье состоялись матчи очередного 19-го тура чемпионата России по волейболу в женской высшей лиге «А», и представляющий Курскую область " ЮЗГУ-Атом" в Уфе дважды обыграл местную команду «Самрау-УГНТУ » — 3:1, 3:2  Хотя волейболистки из столицы Башкортостана занимают седьмое место, а наши землячки пребывают на втором, хозяйки площадки сумели дать курянкам серьёзный бой. В первый день стартовый сет вырвали наши девчата — 23:25, но во втором сильнее оказались уфимки — 25:20. Но затем «ЮЗГУ-Атом» выиграл подряд третью и четвёртую партии — 20:25, 22:25 и победил во встрече — 1:3.
В повторном поединке первый сеть остался за хозяйками — 25:17, а второй и третий выиграли курские волейболистки — 18:25, 23:25. Но четвёртую партию лучше провели уфимские спортсменки — 25:22, и судьба матча решалась в укороченном пятом сете. Его «ЮЗГУ-Атом» уверенно выиграл — 8:15 и праздновал победу и в этом матче — 2:3.
После 38 игр, в которых курянки одержали 27 побед и набрали 74 очка, подопечные Юрия Токарева продолжают находиться на втором месте. От лидера — череповецкой «Северянки» — они отстают на 6 побед и на 24 очка. Оставшиеся до конца чемпионата шесть матчей наша команда проведет дома. 7 и 8 апреля в родном спорткомплексе «Политех» в рамках 20-го тура «ЮЗГУ-Атом» будет принимать «Спарту» из Нижнего Новгорода, находящуюся с 22 победами и 66 очками на шестой строчке турнирной таблицы.
Олег Столбецов
Курские известия: последние новости
Курский «Авангард» разгромил в Воронеже местный «Факел» Курская «Инвента» в Оренбурге дала бой «Надежде», но всё же проиграла «Финал четырёх» женской баскетбольной Евролиги пройдёт в венгерском Шопроне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
«Краснодар» уволил тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение