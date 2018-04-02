Курский «ЮЗГУ-Атом» в Уфе дважды победил местную команду «Самрау-УГНТУ»

В субботу и воскресенье состоялись матчи очередного 19-го тура чемпионата России по волейболу в женской высшей лиге «А», и представляющий Курскую область " ЮЗГУ-Атом" в Уфе дважды обыграл местную команду «Самрау-УГНТУ » — 3:1, 3:2 Хотя волейболистки из столицы Башкортостана занимают седьмое место, а наши землячки пребывают на втором, хозяйки площадки сумели дать курянкам серьёзный бой. В первый день стартовый сет вырвали наши девчата — 23:25, но во втором сильнее оказались уфимки — 25:20. Но затем «ЮЗГУ-Атом» выиграл подряд третью и четвёртую партии — 20:25, 22:25 и победил во встрече — 1:3.

В повторном поединке первый сеть остался за хозяйками — 25:17, а второй и третий выиграли курские волейболистки — 18:25, 23:25. Но четвёртую партию лучше провели уфимские спортсменки — 25:22, и судьба матча решалась в укороченном пятом сете. Его «ЮЗГУ-Атом» уверенно выиграл — 8:15 и праздновал победу и в этом матче — 2:3.

После 38 игр, в которых курянки одержали 27 побед и набрали 74 очка, подопечные Юрия Токарева продолжают находиться на втором месте. От лидера — череповецкой «Северянки» — они отстают на 6 побед и на 24 очка. Оставшиеся до конца чемпионата шесть матчей наша команда проведет дома. 7 и 8 апреля в родном спорткомплексе «Политех» в рамках 20-го тура «ЮЗГУ-Атом» будет принимать «Спарту» из Нижнего Новгорода, находящуюся с 22 победами и 66 очками на шестой строчке турнирной таблицы.

Олег Столбецов