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Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл дома ВК «Воронеж»
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Курский «ЮЗГУ-Атом» дважды обыграл дома ВК «Воронеж» 

Курские известия 22 часа назад
Фото: Курские известия
В субботу и воскресенье представляющий Курскую область «ЮЗГУ-Атом» принимал в спорткомплексе «Политех» в матчах 18-го тура чемпионата России по волейболу в женской высшей лиге «А» аутсайдера этого дивизиона — ВК «Воронеж» (Воронежская область) и дважды одержал победу — 3:0, 3:0  Гости, не одержавшие до сих пор в чемпионате ни одной победы и не набравшие ни одного очка, испытывают серьёзные финансовые трудности. Из-за них воронежская команда в ноябре минувшего года не ездила во Владивосток, получив два технических поражения в несостоявшихся по этой причине матчах с «Приморочкой», а в соседний Курск «Воронеж» прибыл в составе только восьми волейболисток и главного тренера Левона Джагиняна.
Вот только данное обстоятельство, как и недостаток опыта, никак не повлияли на настрой воронежских девчат. Они старались играть, как могли, а в середине третьего сета воскресной встречи даже пять раз выходили вперёд на одно очко. Но частые ошибки сводили на нет все усилия команды гостей. К сожалению, грешили ошибками и курянки, особенно — в той же воскресной игре, когда несколько раз даже случались столкновения наших волейболисток на площадке, приводившие к потере очков. Однако в конечном итоге опыт и класс «ЮЗГУ-Атома» всё же взял верх, и подопечные Юрия Токарева дважды выиграли — 3:0 (25:17, 25:19, 25:21), 3:0 (25:18, 25:16, 25:20).
Эти две победы позволили нашей команде вернуться на второе место, поскольку находившаяся на нём «Приморочка» в этом туре у себя дома, выиграв первый матч у уфимского «Самрау-УГНТУ» — 3:0, во втором уступила — 2:3. У курянок после 36 матчей стало 25 побед и 69 очков, а у опустившейся на третье место «Приморочки» — 24 победы и 75 очков. А лидирует по-прежнему череповецкая «Северянка» (31 победа, 92 очка).
31 марта и 1 апреля в рамках 19-го тура «ЮЗГУ-Атом» сыграет в Уфе с «Самрау-УГНТУ», занимающим с седьмое место с 18 победами и 52 очками. Это будут заключительные поединки курской команды в гостях в нынешнем чемпионате. После этого наших девчат ожидают ещё шесть матчей на своей площадке.
Олег Столбецов
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