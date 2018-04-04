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УГМК, курское «Динамо» и «Надежда» — в полуфинале чемпионата России
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УГМК, курское «Динамо» и «Надежда» — в полуфинале чемпионата России 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Курские известия
Стали известны три полуфиналиста женского чемпионата России. УГМК обыграл в двух играх «Инвенту», курское «Динамо» — МБА, «Надежда» — «Казаночку». «Спарта&К» победила «Енисей», сравняв счет в серии до двух побед.
Чемпионат России
Премьер-лига
Женщины
1/4 финала
Вторые матчи
УГМК (Екатеринбург) — «Инвента» (Курск) — 87:61 (17:11, 30:16, 25:12, 15:22)
"Енисей" (Красноярский край) — «Спарта&К» (Видное) — 67:69 (20:24, 18:14, 18:21, 11:10)
"Динамо" (Курск) — МБА (Москва) — 84:60 (23:23, 22:8, 17:12, 22:17)
"Надежда" (Оренбургская область) — «Казаночка» (Казань) — 65:59 (14:17, 19:16, 12:17, 20:9)
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