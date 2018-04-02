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«Финал четырёх» женской баскетбольной Евролиги пройдёт в венгерском Шопроне
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«Финал четырёх» женской баскетбольной Евролиги пройдёт в венгерском Шопроне 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Об этом ФИБА официально объявила на минувшей неделе
— Шопрон — город с сильной женской баскетбольной культурой, — прокомментировал выбор исполнительный директор FIBA в Европе Камил Новак. — Здесь проходил Евробаскет-2015, а также нескольких молодёжных чемпионатов Европы. Нынешним летом предстоит женский Чемпионат Европы U-20. Учитывая этот отличный послужной список и при полной поддержке венгерской Федерации баскетбола, я уверен, что это будет успешный и хорошо организованный «финал четырёх».
В пятницу, 20 апреля, в полуфинальных матчах курское «Динамо» сразится с «УГМК» из Екатеринбурга, а турецкий «Якын Догу» из Стамбула — с хозяином турнира — «Шопрон Баскет». А в воскресенье, 22 апреля, состоятся матч за бронзовые награды и финальная игра.
Олег Столбецов
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