Футбольная команда стала лидером Южной ветеранской лиги

Районная команда по футболу «ОБС» выбилась в лидеры чемпионата высшего дивизиона (35+) Южной ветеранской лиги. По итогам последней игры, которая прошла в субботу, 31 марта, спортсмены заняли вторую строчку турнирной таблицы.

Таким результатам команда обязана нескольким факторам. Во-первых, как и ожидалось, футболисты удачно провели игру 27-го тура с коллективом «Лыткарино» — 5:2. По итогам проведенного соревнования, ОБСовцы заработали 67 очков. Кроме того, лидирующие футбольные команды: «Интер» и «Фора», в своих матчах проиграли, тем самым оставив свои 66 и 65 очков.

Дата и время проведения 28-го тура Южной ветеранской лиги пока неизвестны. За новостями следите на страницах газеты «Борисовские пруды».

Фото: Южная ветеранская лига