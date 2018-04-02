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Футбольная команда стала лидером Южной ветеранской лиги
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Футбольная команда стала лидером Южной ветеранской лиги 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Районная команда по футболу «ОБС» выбилась в лидеры чемпионата высшего дивизиона (35+) Южной ветеранской лиги. По итогам последней игры, которая прошла в субботу, 31 марта, спортсмены заняли вторую строчку турнирной таблицы.
Таким результатам команда обязана нескольким факторам. Во-первых, как и ожидалось, футболисты удачно провели игру 27-го тура с коллективом «Лыткарино» — 5:2. По итогам проведенного соревнования, ОБСовцы заработали 67 очков. Кроме того, лидирующие футбольные команды: «Интер» и «Фора», в своих матчах проиграли, тем самым оставив свои 66 и 65 очков.
Дата и время проведения 28-го тура Южной ветеранской лиги пока неизвестны. За новостями следите на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: Южная ветеранская лига
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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