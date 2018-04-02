Радимов: «Зенит» ещё может поучаствовать в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что петербургская команда должна попытаться побороться за титул после своей победы над «Уфой» (2:1) и поражения «Локомотива» от «Амкара» (1:2) в матчах 24-го тура РФПЛ.

«Сейчас такой период чемпионата, что разбрасываться очками нельзя. Яркий пример — «Краснодар», который продолжал играть в красивый открытый футбол и сыграл вничью с «Анжи», потеряв важнейшие очки. «Зенит» правильно понял, что средняя линия устала, нападающие не успевают, сосредоточился на обороне и добыл столь важные три очка.

Сейчас на первый план выходит набор очков. Я уверен, что первая четвёрка будет терять очень мало очков. Такие матчи, как у «Локомотива», будут исключением. Хотя после поражения «Локомотива» от «Амкара», думаю, по «паровозам» нанесён очень сильный психологический удар. Как они от этого отойдут — не знаю, но борьба за чемпионство обострится с новой силой. «Зенит» может в ней поучаствовать.

Ближайшие матчи дома — «Крестовский», полные трибуны. Надо брать максимум очков, чтобы бороться не только за Лигу чемпионов, но и за чемпионство", — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».