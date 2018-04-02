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Футбольная команда «Братеево-Д» сыграл в 27 туре первенства ЮВФЛ
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Футбольная команда «Братеево-Д» сыграл в 27 туре первенства ЮВФЛ 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Матч футбольной команды «Братеево-Д» против соперников из «Ленино-Дачное» состоялся на футбольном поле стадиона «Дворец пионеров-2» в минувшее воскресенье, 1 апреля.
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу братеевской команды. Как уточняется на сайте Любительской футбольной лиги, матч 27 тура первенства позволил команде из Братеева подняться на одиннадцатую строчку в турнирной таблице в составе команд Третьего дивизиона-C.
Ранее игроки клуба «Братеево-Д» проводили матчи против команд: «Легион», «Дюжина», «Дубровка», «Гудок-2» и «Шмели». Следующую игру спортсмены «Братеево-Д» проведут с соперниками из команды «Волна ЛФК». Дата, время и место проведения матча уточняются.
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