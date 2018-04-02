Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Севильей»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что немецкий клуб не будет играть на ничью в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с испанской «Севильей».

"Вы никогда не знаете, что в итоге произойдет в самом матче, но я могу вас заверить в одном — «Бавария» никогда не будет играть на ничью или пытаться достичь определенного результата по счету. Мы играем на победу. Всегда", — заявил Хайнкес, которого цитирует сайт УЕФА, на пресс-конференции перед первым матчем с «Севильей».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» состоится во вторник в Испании.