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Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Севильей»
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Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Севильей» 

Р-Спорт 1 час назад
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что немецкий клуб не будет играть на ничью в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с испанской «Севильей».
"Вы никогда не знаете, что в итоге произойдет в самом матче, но я могу вас заверить в одном — «Бавария» никогда не будет играть на ничью или пытаться достичь определенного результата по счету. Мы играем на победу. Всегда", — заявил Хайнкес, которого цитирует сайт УЕФА, на пресс-конференции перед первым матчем с «Севильей».
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» состоится во вторник в Испании.
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