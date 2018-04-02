«Динамо» и «СКА-Нева» выиграли третьи матчи полуфинальных серий ВХЛ

Петербургское «Динамо» и «СКА-Нева» одержали победы в третьих матчах полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. «Динамо» обыграло в овертайме «Зауралье» (3:2) и повело в серии 3-0. «СКА-Нева» победил «Нефтяник» (2:0) и также ведет в серии — 3-0.

1/2 финала

"Зауралье" (Курган) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Черников — 5 (Князев), 21:10 — 1:0. Кулагин — 9 (бол., Карамнов, Петраков), 43:40 — 1:1. Жарков — 3 (К. Кузнецов), 48:38 — 1:2. Цыганов — 4 (бол., Кротиков, Глебов), 50:25 — 2:2. Карамнов — 2 (К. Кузнецов), 63:59 — 2:3.

Вратари: Загидулин — Самонов.

Судьи: Мочалов, Юдаков.

2 апреля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н. В. Парышева.

Счет в серии: 0-3 "Нефтяник" (Альметьевск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: М. Гимбатов — 2 (Тихонов, Конозов), 32:54 — 0:1. Алтыбармакян — 6 (п.в., Валенцов), 58:52 — 0:2.

Вратари: Хакимов (58:37) — Богданов.

Судьи: Спирин, Черезов.

2 апреля. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

Счет в серии: 0-3