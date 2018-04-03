Ещё
Главный тренер «Ювентуса» о матче с «Реалом»: в этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Ювентуса» о матче с «Реалом»: в этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца 

RT на русском 23 минуты назад
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Завтра мы играем с командой, которая ежегодно является участником Лиги чемпионов, а с 2011 года доходит как минимум до полуфинала турнира. Ликвидация такой команды сильно бы воодушевила „Ювентус“, но мы уверены, что будем принимать лучший клуб Европы. Наша цель — играть на одном уровне и постараться победить», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Он отметил, что в финале Лиги чемпионов прошлого года, его команда в какой-то момент сдалась, и «Реал» этим воспользовался.
«В этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца», — добавил специалист.
Первый матч «Ювентус» — «Реал» состоится 4 апреля в Турине. Ответная игра пройдёт 11 апреля в Мадриде.
Ранее Зинедин Зидан назвал противостояние «Реала» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов особенным для себя.
RT на русском: последние новости
Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Кранодара» Стало известно о причинах переноса рассмотрения дела футболиста Погребняка Шалимов уволен с поста главного тренера «Краснодара»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
WADA против турниров в РФ39
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
Месси заговорил об окончании карьеры
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение