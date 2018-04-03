Главный тренер «Ювентуса» о матче с «Реалом»: в этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Завтра мы играем с командой, которая ежегодно является участником Лиги чемпионов, а с 2011 года доходит как минимум до полуфинала турнира. Ликвидация такой команды сильно бы воодушевила „Ювентус“, но мы уверены, что будем принимать лучший клуб Европы. Наша цель — играть на одном уровне и постараться победить», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Он отметил, что в финале Лиги чемпионов прошлого года, его команда в какой-то момент сдалась, и «Реал» этим воспользовался.

«В этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца», — добавил специалист.

Первый матч «Ювентус» — «Реал» состоится 4 апреля в Турине. Ответная игра пройдёт 11 апреля в Мадриде.