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Главный тренер «Ювентуса» надеется на победу клуба в матче с «Реалом»
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Главный тренер «Ювентуса» надеется на победу клуба в матче с «Реалом» 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о противостоянии с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают «Известия».
"Завтра мы играем с командой, которая ежегодно является участником Лиги чемпионов, а с 2011 года доходит как минимум до полуфинала турнира. Ликвидация такой команды сильно бы воодушевила «Ювентус», но мы уверены, что будем принимать лучший клуб Европы. Наша цель — играть на одном уровне и постараться победить", — заявил тренер.
Также Аллегри вспомнил прошлую игру «Ювентуса» против мадридского клуба.
"В Кардиффе первые 15 минут второго тайма мы психологически страдали и просто сдались в какой-то момент, а «Реал» смог следом за вторым мячом отправить в ворота и третий. В этот раз мы намерены доигрывать все эпизоды до конца", — приводит слова специалиста Football Italia.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал предстоящий матч против «Ювентуса» особенным для себя.
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