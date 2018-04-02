«Фенербахче» разгромил «Кайсериспор» в матче 27-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла в Кайсери на стадионе «Кадыр Хаш» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Уже к 12-й минуте стамбульская команда вела в счёте с преимуществом в два мяча — экс-форвард сборной Испании Роберто Сольдадо сначала забил сам, а затем ассистировал Атифу Шахешуху. В конце первого тайма Сольдадо оформил дубль. Во второй половине игры Шенер Озбайраклы и экс-хавбек «Зенита» Виктор Жулиано закрепили победу «Фенербахче».
Весь матч в составе гостей отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер.
«Фенербахче» (51 очко) занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, «Кайсериспор» (41) — седьмое.