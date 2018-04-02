Дубль Сольдадо и гол Жулиано помогли «Фенербахче» разгромить «Кайсериспор» — 5:0

«Фенербахче» разгромил «Кайсериспор» в матче 27-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла в Кайсери на стадионе «Кадыр Хаш» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Весь матч в составе гостей отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер

«Фенербахче» (51 очко) занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, «Кайсериспор» (41) — седьмое.