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Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от «Арсенала»
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Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от «Арсенала» 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА выбрал правильную тактику в матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала», несмотря на крупное поражение. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
"По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот. Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем", — сказал Гончаренко.
"Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, похожее, но не с таким счетом увидим в Москве", — добавил белорусский специалист.
Тренер армейцев не стал оценивать шансы команды на выход в полуфинал. «Впереди у нас сложный матч с „Динамо“ (9 апреля в чемпионате России — прим. ТАСС), шансы будем оценивать после этой игры. Нас можно понять, ведь нам нужно восстановится к игре чемпионата. Про „Арсенал“ подумаем потом», — сказал он.
Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.
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