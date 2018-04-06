Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от «Арсенала»

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

"По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот. Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем", — сказал Гончаренко.

"Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, похожее, но не с таким счетом увидим в Москве", — добавил белорусский специалист.

Тренер армейцев не стал оценивать шансы команды на выход в полуфинал. «Впереди у нас сложный матч с „Динамо“ (9 апреля в чемпионате России — прим. ТАСС), шансы будем оценивать после этой игры. Нас можно понять, ведь нам нужно восстановится к игре чемпионата. Про „Арсенал“ подумаем потом», — сказал он.

Ответная игра пройдет 12 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.