Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче «Ростов» — ЦСКА

На матче 24 тура чемпионата России присутствовали скауты лондонского «Арсенала». Представители «канониров» следили за игрой полузащитника «армейцев» и сборной России Александра Головина , который может пополнить состав английского клуба летом 2018 года, сообщает «Чемпионат».

Как утверждает издание, «Арсенал» также планирует направить своих скаутов и на следующий матч «красно-синих» — встречу против московского «Динамо».

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА завершился победой «армейцев» со счётом 2:1.

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