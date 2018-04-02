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Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче «Ростов» — ЦСКА
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Скауты «Арсенала» просматривали Головина в матче «Ростов» — ЦСКА 

Свободная пресса 1 час назад
На матче 24 тура чемпионата России присутствовали скауты лондонского «Арсенала». Представители «канониров» следили за игрой полузащитника «армейцев» и сборной России Александра Головина, который может пополнить состав английского клуба летом 2018 года, сообщает «Чемпионат».
Как утверждает издание, «Арсенал» также планирует направить своих скаутов и на следующий матч «красно-синих» — встречу против московского «Динамо».
Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА завершился победой «армейцев» со счётом 2:1.
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