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«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 0:5 (обзор)
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«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 0:5 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Фенербахче».
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