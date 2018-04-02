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Глушаков: «В первом тайме „Спартак“ играл непонятно как и непонятно во что»
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Глушаков: «В первом тайме „Спартак“ играл непонятно как и непонятно во что» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник московского ”Спартака” Денис Глушаков прокомментировал победу команды над «Тосно» (2:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.
«В первом тайме была атмосфера траура, болельщики молчали, а мы играли непонятно как и непонятно во что. Было много ошибок. Во втором тайме трибуны завелись, и мы стали показывать совершенно другой футбол. Я на днях общался с Гавриловым. И он сказал, что нам не надо смотреть, как играют другие команды, а надо брать свои очки. Это самые правильные слова. Нам не надо следить за «Локомотивом» и другими командами, а надо побеждать самим», — сказал Глушаков в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».
После этой победы «Спартак» сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух очков. При этом у железнодорожников есть игра в запасе.
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