Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Амкар: пермякам будет сложно на Дальнем Востоке

«СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз на матч 25-го тура российской Премьер-лиги (07.04.2018, 11:00 мск).

РФПЛ плавно движется к своему завершению, но чем ближе к финишу, тем острее становится борьба за позиции, в том числе и в зоне аутсайдером. Очередной тур чемпионата откроется матчем сражающихся за выживание «СКА-Хабаровска» и «Амкара». Хотя хабаровчан уже практически все записали в ФНЛ на следующий сезон — отыграть 11 очков, которых не хватает до 14-й позиции, за оставшиеся 6 туров практически нереально, но дальневосточники всё равно стараются бороться за очки, несмотря на плачевное положение. Так что 13-й команде чемпионата «Амкару» после подвига в прошлом туре будет сложновато победить в студёном Хабаровске. Букмекеры считают, что ближе к победе в этой встрече будут гости — победа пермяков оценена коэффициентом 2.16.

Команда

"Амкар"

14:22 "СКА-Хабаровск"

16:42 "СКА-Хабаровск"

В вылетел «СКА-Хабаровска» в ФНЛ все были уверены ещё по окончанию осенней части сезона. Зимой руководство дальневосточного клуба решило сменить главного тренера команды, и на смену Алексею Поддубскому пришёл Ринат Билялетдинов . Но позитивных сдвигов в результатах не последовало: сперва хабаровчане вылетели из Кубка России, проиграв «Шиннику» (0:0, по пен. 1:4), после чего поочерёдно всухую уступили в чемпионате «Тосно» (0:1), "Спартаку" (0:1) и «Уралу» (0:3). Неделю назад «армейцам» удалось сыграть вничью, но снова не удалось забить — ничья с «Ахматом» (0:0), и руководство клуба по обоюдному соглашению расторгло контракт с Билялетдиновым. Новым главным тренером «СКА-Хабаровска» назначен Сергей Передня

"Амкар"

"Амкар" также н так давно пережил смену главного тренера — после вылета из Кубка России от «Авангарда» (0:0, по пен. 6:7) в отставку подал Гаджи Гаджиев , на место которого был назначен Вадим Евсеев . В дебютном матче Евсеева пермяки героически сыграли вничью 0:0 в выездном матче с "Зенитом" . Затем, казалось, запал команды быстро стих — домашнее поражение от «Арсенала» (0:2). Но в прошлом туре «Амкар» преподнёс громкую сенсацию, обыграв на чужом поле «Локомотив» (2:1), благодаря дублю новобранца Оланаре, хотя номинально матч для пермяков числился домашним (поле в Перми оказалось непригодным для принятия матча Премьер-лиги).

Где смотреть матч

В 10:45 по московскому времени телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Команды встречались между собой ранее трижды. Первая встреча была в 2008-м году в Кубке России, и тогда матч закончился вничью 1:1, но в серии пенальти победу праздновали пермяки. Спустя 4 года в ещё одном матче Кубка хабаровчане победили в дополнительное время 2:1. Матч первого круга нынешнего сезона закончился крупной домашней победой «Амкара» 3:0: счёт тогда в первом тайме открыл Гол, а в концовке матча Бодул и Комолов ещё дважды расписались в воротах дальневосточников.

Интересные факты

"СКА-Хабаровск" имеет 12-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=2-10, 8:28);

"СКА-Хабаровск" проиграл 5 последних домашних матчей чемпионата (+0=0-5, 4:12);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в 2018-м году;

"СКА-Хабаровск" пропустил 42 гола в чемпионате. Больше только у «Анжи» (43);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в чемпионате с 46 по 60 минуты;

"СКА-Хабаровск" и «Амкар» обладают худшими атаками в чемпионате — 16 и 14 забитых голов соответственно;

"Амкар" не забил ни одного гола в четырёх последних выездных матчах чемпионата (+0=3-1, 0:3), хотя в прошлом туре пермяки играли и выиграли номинально домашний матч в Москве;

"Амкар" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 1,57 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"