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Гюндоган: «Атакующее трио „Ливерпуля“ очень опасно»
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Гюндоган: «Атакующее трио „Ливерпуля“ очень опасно» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отметил, что «горожане» знают, как победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
— «Ливерпуль» — единственная команда АПЛ, которая победила нас в этом сезоне, — приводит слова Гюндогана Guardian. — В том матче мы уступили со счетом 3:4, хотя играли очень здорово. Трио Салах-Фирмино-Мане показывает великолепный футбол. Они создают массу голевых моментов и много забивают. Мы учли ошибки, допущенные в матче АПЛ на «Энфилде», и теперь знаем, как победить «Ливерпуль».
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 4 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
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