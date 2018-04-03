Ещё
Председатель ВФСО «Динамо» Стржалковский: «Трансфер Рауша не имеет отношения к отставке Муравьева»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Председатель ВФСО «Динамо» Стржалковский: «Трансфер Рауша не имеет отношения к отставке Муравьева» 

SPORT24.ru 47 минут назад
Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что отставка генерального директора футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева не связана с в стан бело-голубых из «Кельна» защитника Константина Рауша.
— Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет. С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода, — сказал Стржалковский в интервью.
SPORT24.ru: последние новости
Гюндоган: «Атакующее трио «Ливерпуля» очень опасно» «Краснодар» отправил Шалимова в отставку «Бетис» победил «Хетафе» и догнал «Севилью» в борьбе за место в Лиге Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
WADA против турниров в РФ39
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение