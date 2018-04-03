Председатель ВФСО «Динамо» Стржалковский: «Трансфер Рауша не имеет отношения к отставке Муравьева» 

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что отставка генерального директора футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева не связана с в стан бело-голубых из «Кельна» защитника Константина Рауша.
— Рауш не имеет никакого отношения к возникшей ситуации. Просто прикрылись его именем. Константин дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет. С Раушем это не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода, — сказал Стржалковский в интервью.