Занев: «Хотелось заткнуть рты тем, кто кричал, что „Амкар“ ляжет под „Локомотив“ 

Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Перми.
«Амкар» в непростой турнирной ситуации. Для нас сейчас каждая игра как финал. Без разницы, с кем встречаться — с лидерами, прямыми конкурентами. Добавили мотивации и разговоры вокруг матча. После переноса игры в Москву многие стали кричать, что «Амкар» ляжет под «Локомотив». Очень хотелось заткнуть рты этим людям.
Мы сами не поняли, почему нам не дали сыграть с «Локомотивом» в Перми. Это же полный абсурд. В воскресенье смотрел матч «Уфа» — «Зенит». Там снег стеной валил. В Перми сейчас условия намного лучше. При этом, когда мы играли на Кубок против «Авангарда», 20-градусный мороз никого не смутил», — приводит слова Занева.