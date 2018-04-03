Занев: «Хотелось заткнуть рты тем, кто кричал, что „Амкар“ ляжет под „Локомотив“

Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Перми.

«Амкар» в непростой турнирной ситуации. Для нас сейчас каждая игра как финал. Без разницы, с кем встречаться — с лидерами, прямыми конкурентами. Добавили мотивации и разговоры вокруг матча. После переноса игры в Москву многие стали кричать, что «Амкар» ляжет под «Локомотив». Очень хотелось заткнуть рты этим людям.