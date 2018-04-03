«МЮ» проведет 5 выставочных матчей в рамках предсезонного тура в США

Манчестер Юнайтед » подтвердил, что в рамках предсезонной подготовки к сезону-2018/19 намерен совершить тур по США. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ожидается, что в США «МЮ» проведет 5 выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского турнира International Champions Cup. 19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне. Через три дня «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» отправится предсезонный тур по США второй год подряд.