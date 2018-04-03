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Кьеллини: «Самонадеянно думать, что мы сможем остановить Роналду»
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Кьеллини: «Самонадеянно думать, что мы сможем остановить Роналду» 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал игру Криштиану Роналду в преддверии матча с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Первый матч команд пройдет сегодня, 3 апреля.
"Он всегда забьёт гол. «Реа» это больше, чем просто Роналду, но своей блестящей игрой он внёс огромный вклад в успехи клуба. Самонадеянно думать, что мы сможем остановить его. Это будет удача.
Я очень уважаю «Реал», но это не значит, что мы не способны обыграть их. Если ты хочешь играть в финале Лиги чемпионов, то ты обязан обыгрывать большие клубы", — сказал он.
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