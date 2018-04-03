Сегодня, 3 апреля, в Турине на «Ювентус Стэдиум» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между местным «Ювентусом» и мадридским "Реалом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21.45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 11 апреля.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Реал».
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Прямая трансляция матча «Ювентус» — «Реал» (Мадрид)