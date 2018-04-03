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Лига чемпионов. «Ювентус» — «Реал»: прямая трансляция — в 21.45
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Лига чемпионов. «Ювентус» — «Реал»: прямая трансляция — в 21.45 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Сегодня, 3 апреля, в Турине на «Ювентус Стэдиум» состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между местным «Ювентусом» и мадридским "Реалом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21.45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 11 апреля.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Реал».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участником матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Ювентус» — «Реал» (Мадрид)
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