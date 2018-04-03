Виталий Калешин: «Краснодар» хотел попасть в Лигу чемпионов, но задача не выполнена и руководство решило уволить Шалимова 

Сергей Передня возглавит «СКА-Хабаровск»
— Как можете прокомментировать отставку Игоря Шалимова? — Думаю, что результаты команды не устраивают руководство, команда имела возможности попасть в Лигу чемпионов. Теперь «Краснодар» потерял шансы побороться за ЛЧ, так как у команды сейчас сложный график, — приводит слова Калешина Rusfootball.Info. — Отставание 4-7 очков — это большой запас. Думаю, с этим связано. Клуб хотел попасть в Лигу чемпионов, но задача не выполнена и руководство приняло решение уволить тренера. — Вы играли под руководством Шалимова, как и под руководством других известных тренеров. Как можете его охарактеризовать как тренера? Он еще молодой специалист, допускающий ошибки, или это готовый специалист? — Наверное, глупо говорить об ошибках. Их делают и великие тренеры, такие как Гвардиола. Никто не идеален, поэтому любой тренер допускает ошибки. Все кроется в результатах команды. Нет результата — идет снятие главного тренера. Просто неожиданно, что «Краснодар» потерял очки с «Анжи». Осталось 6 туров и, считаю, команда лишилась места в Лиге чемпионов. — Как считаете, Шалимов показал все, что мог в «Краснодаре»? — Век живи — век учись. Любой тренер до конца себя не реализовал. Игорь Михайлович — не исключение. Наверняка у него будут новые идеи, которые он не смог в этом сезоне реализовать. Считаю, что селекция у «Краснодара» прошла плохо. У Шалимова были какие-то наработки, но не получилось.